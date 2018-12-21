2018-12-21T13:36:29+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели трехлетнего мальчика на пожаре в Воронежской области

По предварительным данным, искра упала на потолок от печки
Юрий КОЗЛОВ
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По предварительным данным, пожар начался с того, что вспыхнул потолок над печкой.По предварительным данным, пожар начался с того, что вспыхнул потолок над печкой.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области
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В прокуратуре Подгоренского района рассказали подробности ЧП на хуторе Суд-Николаевка. Напомним, там на пожаре вечером 20 декабря погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, загорелся потолок над печью. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В прокуратуре рассказали, что ребенок жил вместе с бабушкой и матерью. В день, когда случился пожар, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили протокол о ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. Если бы ребенка забрали, то спасли бы ему жизнь.

В районной прокуратуре начали проверку достаточности и своевременности работы районных органов и учреждений системы профилактики с семьей погибшего мальчика.

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