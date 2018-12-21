2018-12-21T13:03:58+03:00
Общество

В Воронеже флаеры с рекламой эротического массажа носят мужикам прямо на работу

На них изображены полуголые девушки, указаны их рост и размер груди [фото]
Яков СТРОГОВ
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Вот такие массажистки...Вот такие массажистки...Фото: Picabu.
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На сайте Pikabu пользователь aidi77 разместила фото флаера, который, по ее словам, мужу принесли на работу. Ну или он так сказал.

На флаерах с рекламой эротического массажа размещено немало дополнительных сведений, к умелым рукам массажисток явно не относящихся. Не говорится, как они классно, к примеру, снимают боли в спине. Зато расписаны другие их параметры – рост и грудь. К чему бы эти сведения, если речь идет о массаже? К тому же девушки зачем-то прикрывают лицо руками. Предъявившим флаер предлагают небольшую скидку на услуги - 5-процентную.

Грудь девушки прямо вырывается из флаера. Фото: Picabu.

Грудь девушки прямо вырывается из флаера.Фото: Picabu.

Женщина, разместившая пост, задается вопросом – куда смотрит полиция? Может быть, есть смысл ей туда и обратиться.

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