В Воронеже флаеры с рекламой эротического массажа носят мужикам прямо на работу
На сайте Pikabu пользователь aidi77 разместила фото флаера, который, по ее словам, мужу принесли на работу. Ну или он так сказал.
На флаерах с рекламой эротического массажа размещено немало дополнительных сведений, к умелым рукам массажисток явно не относящихся. Не говорится, как они классно, к примеру, снимают боли в спине. Зато расписаны другие их параметры – рост и грудь. К чему бы эти сведения, если речь идет о массаже? К тому же девушки зачем-то прикрывают лицо руками. Предъявившим флаер предлагают небольшую скидку на услуги - 5-процентную.
Грудь девушки прямо вырывается из флаера.Фото: Picabu.
Женщина, разместившая пост, задается вопросом – куда смотрит полиция? Может быть, есть смысл ей туда и обратиться.