В Воронеже 5-летнего мальчика, у которого тяжело больна мама, навестили полицейские Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-21T12:00:52+03:00

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Воронежские полицейские получили от пятилетнего Кирилла, у которого тяжело больна мама (все заботы о семье легли на бабушку), письмо. Ребенок просил у Деда Мороза новогоднего чуда.

Письмо растрогало стражей порядка, и к Кириллу вскоре пришли Дед Мороз и Снегурочка. Не простые, полицейские. Мальчик рассказал стих, и ему подарили игрушечную полицейскую машинку. А потом прокатили на настоящей патрульной, дали включить проблесковые маячки, рассказали, как работает громкая связь. Кирилл успешно ответил на вопросы мини-викторины и получил еще один подарок - детский световозвращающий жилет.

Дед Мороз и Снегурочка пообещали снова прийти ровно через год.

Дед Мороз и Снегурочка прогулялись с Кириллом до настоящего автомобиля ГИБДД.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.