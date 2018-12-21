С 13 по 19 декабря от гололеда пострадали 1093 жителя Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-21T11:36:58+03:00

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В департаменте здравоохранения Воронежской области огласили статистику по травматизму за период с 13 по 19 декабря.

За эти дни травмы получили 3416 человек, большинство из них (2250) – в Воронеже. 1093 поскользнулись на улице и упали, 12 процентам из них пришлось лечь в больницы. Также было семь случаев обморожений и три переохлаждения.

Последнюю аналогичную информацию на сайте департамента здравоохранения давали за период с 1 ноября по 4 декабря. Травмы за последний месяц осени получили 11379 человек, из них 8703 – в Воронеже. Из-за гололеда в ноябре и в начале декабря пострадали 360 человек. Любопытно, что госпитализировали те же 12 процентов из них. Случаев обморожений и переохлаждений было больше, чем в середине декабря, – соответственно 16 и 8.