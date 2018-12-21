В Воронежской области парень может сесть на пять лет за то, что проехал километр на чужой машине

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-21T11:09:43+03:00

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Борисоглебские полицейские задержали 17-летнего парня, местного жителя, за угон «четверки».

Вечером 18 декабря в Борисоглебске на улице Павловского компания молодых людей отмечала день рождения хозяина. В полночь, после изрядного количества выпитого, один из гостей пошел домой. Парень, ранее привлекавшийся к административной ответственности, увидел у соседнего дома «четверку». Подошел поближе, увидел, что дверь не заперта. Тогда молодой человек соединил провода зажигания и дал по газам. Проехал он всего километр, почти до своего дома. Потом бросил машину и дошел до родной двери пешком.

Владелец «Жигулей» около трех часов ночи 19 декабря увидел, что машина исчезла, и пошел в полицию. Вскоре парня задержали, он признал свою вину. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы).