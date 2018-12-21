2018-12-21T10:54:51+03:00
Происшествия

Узбекского хулигана, убежавшего в Воронеж, отправят на родину

Его задержали еще в начале сентября
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже наконец-то решили вопрос об экстрадиции 30-летнего узбекского хулигана. Гражданина среднеазиатской республики полицейские задержали еще 4 сентября. Причина была веская. Из Узбекистана на него пришла ориентировка. Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы за хулиганство, то есть причинение вреда здоровью средней тяжести в апреле 2017 года. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Однако он настолько захотел поехать в Воронеж, что приговор суда его не удержал.

- В итоге гражданин Узбекистана добился того, что его срок превратился в реальный. Вскоре его отправят в следственный изолятор Москвы. Оттуда его должны отправить на родину, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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