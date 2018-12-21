В Воронеже открывают бесплатную школу тревел-блогеров

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-21T10:30:41+03:00

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25 декабря в 17.00 в городском Доме журналистов (площадь Ленина, 14) представят проект «Школа тревел-блогеров». Он призван бесплатно обучить активных жителей Воронежской области, которым интересно путешествовать и делиться впечатлениями через соцсети. На презентацию проекта могут прийти все желающие – денег за вход брать не будут.

В рамках проекта пройдут семь обучающих семинаров по продвижению в соцсетях и мастер-классов по созданию интересного контента от экспертов, а также две экскурсии по городу и три блог-тура по области.

- Мы хотим дать всем желающим возможность освоить профессию – блогер. Возможно, для кого-то она станет основной, кто-то превратит эту деятельность в хобби, –рассказала автор проекта Алина Колесник. – В течение четырех месяцев мы будем учить участников проекта ведению блогов в соцсетях, съемке фото и видео, созданию интересных текстов. А еще наш проект – уникальная возможность познакомиться с интересными людьми – воронежскими блогерами.

- Планируем показать участникам достопримечательности Рамонского, Лискинского и Острогожского районов, – сообщил координатор проекта Артем Кобляков.

На презентации проекта 25 декабря организаторы подробнее расскажут о программе школы. Все желающие смогут записаться на первый семинар, который пройдет 15 января 2019 года.

Специальные гости презентации:

• Валерия Робустова, воронежский блогер (Instagram: @robusto_va, 34 400 подписчиков)

• Борис Демьянов, один из авторов проекта путешествий из Воронежа «Нескучный день» (Вконтакте: https://vk.com/everydayfunday, 46 500 участников сообщества)

• Николай Сапелкин, краевед, общественный деятель, путешественник, автор экскурсий проекта «ВОРОНЕЖ НОГАМИ» (Вконтакте: https://vk.com/vrn_nogami, Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/vrnnogami/. Около 30 бесплатных экскурсий по городу за три года существования проекта)

Сразу же после завершения презентации состоится первая часовая экскурсия, которую проведет краевед Николай Сапелкин. Тема: «Новогодний Воронеж». Участие бесплатное.

Подробнее о проекте можно узнать Вконтакте: https://vk.com/travel_bloggers_vrn; в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/298855144088385, а также у Алины Колесник, тел./Whatsapp/Telegram +7 (951) 565-30-17.