2018-12-21T10:06:29+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Сгорел дом в Боброве
Юрий КОЗЛОВ
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Дом был полностью уничтожен огнем.Дом был полностью уничтожен огнем.Фото: Сергей ГАПОН
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В пятницу, 21 декабря, в 3.23 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Боброве на улице Горной.

- На место ЧП выехали восемь человек на двух машинах. Пожар потушили в 3.50. К тому времени дом 6х10 метров уже сгорел. На пепелище обнаружили труп 83-летнего мужчины. По предварительным данным пожар случился из-за неосторожного курения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, на пожаре в селе Суд Николаевка Подгоренского района, случившемся 20 декабря (огонь вспыхнул около 20.45), погиб трехлетний мальчик.

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