2018-12-21T10:06:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре сгорел трехлетний мальчик

В причинах ЧП разбираются сотрудники Следственного комитета
Юрий КОЗЛОВ
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Дом выгорел по всей площади.Дом выгорел по всей площади.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области
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В четверг, 20 декабря, около 20.45 в селе Суд Николаевка Подгоренского района загорелся дом.

- На место ЧП выехали 11 наших сотрудников на трех пожарных машинах, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Огонь потушили в 21.35. Выгорел дом 10х13 метров.

После тушения пламени пожарные обнаружили труп трехлетнего мальчика со следами ожогов на теле. Теперь расследованием причин пожара занимаются в региональном Следственном комитете.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проведен осмотр места происшествия, которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления причины смерти ребенка и пожаро-техническая для выяснения точной причины возгорания, допрашивают свидетелей. Сейчас следователь СК вместе с дознавателем МЧС России проводят дополнительный осмотр места ЧП, – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

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