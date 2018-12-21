2018-12-21T09:36:06+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила мальчика на «зебре»

У школьника переломы плеча и ноги
Юрий КОЗЛОВ
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Мальчика госпитализировали с переломами.Мальчика госпитализировали с переломами.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 20 декабря, на пешеходном переходе у дома № 195 на улице 9 января случилось ДТП, в котором серьезно пострадал мальчик.

- 32-летний воронежец, ехавший на «Тойоте-Кавалер», по невыясненным пока причинам не затормозил перед «зеброй» и сбил 12-летнего школьника, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного полка ОБДПС ГИБДД МВД по городу Воронежу. – Мальчика отвезли в областную детскую больницу № 2. У него закрытые перелома правого плеча и правой голени. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

В ГИБДД напоминают: даже на «зебре» пешеходы должны внимательно смотреть, не едут ли поблизости машины, им также лучше носить одежду со светоотражающими элементами. Ну а водителям – не забывать тормозить перед пешеходным переходом.

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