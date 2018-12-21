Худрук Воронежского камерного театра поделился впечатлением от встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-21T09:24:10+03:00

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20 декабря худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков огласил программу девятого форума искусств, который пройдет с 1 по 16 июня 2019 года. С ее театральной частью уже можно ознакомиться на нашем сайте - будет множество премьер и оригинальных постановок, к примеру, спектакль с участием мигрантов, воздушное шоу, вертикальный и виртуальный балет.

Поделился Михаил Владимирович и впечатлением от общения с Владимиром Путиным, с которым встретился в рамках заседания Совета по культуре и искусству при президенте, в который недавно вошел. Напомним, Бычков рассказал участникам заседания и главе государства о проблемах театральной сферы.

- Я рад, что проблемы зафиксированы. Впечатления у меня от общения положительные, - ответил Михаил Бычков. - Настроения оптимистичные: я увидел, что на таких встречах можно реально ставить проблему, это место, где действительно обсуждаются насущные вопросы и их слышат. Сейчас очень ответственный период - грядут обсуждения закона о культуре, это будет наш основополагающий документ, на основе которого будут работать творческие сотрудники.