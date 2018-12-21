Воронежцев приглашают бесплатно покататься на открывающемся катке в центре города

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-21T09:03:06+03:00

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В субботу, 22 декабря, в Центральном районе открывается каток на стадионе «Динамо» (ул. Ленина, д.12/2). Торжественная церемония начнется в 16.00. Но организаторы приглашают воронежцев и гостей города бесплатно покататься на коньках уже с 15.00. Лучше прийти именно в это время. Бесплатно кататься взрослым и детям с семи лет разрешат только до 18.00. Ребятишки помладше могут бегать на коньках на халяву сколько душе угодно. Но их без присмотра на каток не отпустишь. Поэтому кому-то из взрослых все равно придется платить.

Организаторы праздника обещают развлекательную программу и конкурсы. Счастливчикам достанутся подарки – сертификаты на бесплатные посещения катка.