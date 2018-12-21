В Воронежской области рецидивисту накинули срок за зверски зарезанного шесть лет назад пенсионера

СЕГОДНЯ 08:43 2018-12-21T08:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В колонии раскрыли еще одно преступление сидящего у них с 2013 года молодого человека. Несмотря на юный возраст, он натворил много. На его совести несколько тяжких преступлений.

Сотрудники УФСИН выяснили, что в апреле 2012 года тогда еще 17-летний парень, находясь под действием наркотиков, зарезал в подъезде одного из домов Лисок пенсионера. Причем сделал это с особой жестокостью – пожилой человек истек кровью – отморозок бил в голову и вообще куда попало.

- Лискинской районный суд приговорил рецидивиста за это убийство к семи годам колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - К сроку прибавилось неотбытое наказание, вынесенное решением Старооскольского городского суда Белгородской области. Сидеть молодому человеку предстояло еще два года. Таким образом, общий срок составил девять лет. К тому же Лискинский районный суд постановил, что зэк обязан выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственнице погибшего пенсионера.