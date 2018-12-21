2018-12-21T08:43:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивисту накинули срок за зверски зарезанного шесть лет назад пенсионера

Это преступление он совершил, будучи еще 17-летним подростком
Юрий КОЗЛОВ
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Наркоман нанес пенсионеру множество ударов ножом.Наркоман нанес пенсионеру множество ударов ножом.Фото: из архива «КП»
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В колонии раскрыли еще одно преступление сидящего у них с 2013 года молодого человека. Несмотря на юный возраст, он натворил много. На его совести несколько тяжких преступлений.

Сотрудники УФСИН выяснили, что в апреле 2012 года тогда еще 17-летний парень, находясь под действием наркотиков, зарезал в подъезде одного из домов Лисок пенсионера. Причем сделал это с особой жестокостью – пожилой человек истек кровью – отморозок бил в голову и вообще куда попало.

- Лискинской районный суд приговорил рецидивиста за это убийство к семи годам колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - К сроку прибавилось неотбытое наказание, вынесенное решением Старооскольского городского суда Белгородской области. Сидеть молодому человеку предстояло еще два года. Таким образом, общий срок составил девять лет. К тому же Лискинский районный суд постановил, что зэк обязан выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственнице погибшего пенсионера.

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