В воронежском Центральном парке могут появиться пляж и экофермы с фруктовым садом

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-21T08:22:38+03:00

Центральный парк сильно изменится. Как, пока решают. Фото: с портала правительства Воронежской области.

А еще планируют оборудовать восемь дополнительных входов

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В четверг, 20 декабря, в правительстве области прошла презентация концепции развития Центрального парка Воронежа, в народе более известного как «Динамо».

Московская компания и голландский архитектор Барт Голдхоорн, куратор проекта, развернули перед губернатором планов громадье. Парк предлагают поделить на четыре зоны: спорт на природе; отдых в уникальных природных условиях; экология, ботаника и знакомство с природой; семейный и культурный отдых. В частности, планируют обустроить пруд, оборудовать пляж, сделать водопад и мост над ним, проложить прогулочные тропы для пешеходов, велосипедистов и конных прогулок, площадки для барбекю и эко-фермы с фруктовым садом. Кроме того, собираются благоустроить восемь дополнительных входов, обозначив ими границы Центрального парка.

Губернатор Александр Гусев отметил, что это «очень красивая идея». Однако, по его мнению, специалисты не просчитали, как реализовать концепцию на практике, особенно это касается создания водных объектов.

–Нужно понять, насколько все это реализуемо, учитывая наши погодные условия, особенности парка, план развития городских территорий, – заявил Александр Гусев.

Губернатор дал поручение подробно проработать технические и экономические характеристики реализации проекта, а также рассмотреть возможность изменения концепции по результатам этой работы.