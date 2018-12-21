В Воронеж на выходных придет оттепель

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-21T07:58:06+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни и дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь.

- В воскресенье ожидаем потепление. Оно придет к нам вместе циклоном, идущим с запада, а к нам он придет вместе с юго-восточным ветром, - рассказал Александр Сушков, начальник Воронежского гидрометцентра. – Продлится оно недолго. Ориентировочно с будущего вторника вернутся морозы, снова пойдет снег. Ночные температуры достигнут -15 градусов, дневные будут держаться около -10. Новогодняя ночь, по предварительным данным, также ожидается снежной и морозной.

В пятницу, 21 декабря, днем синоптики прогнозируют -4 градуса и легкий снег при юго-восточном ветре.

В субботу, 22 декабря, ночью ожидают -5 градусов и сильный снег, который не прекратится и днем, зато потеплеет до -2 градусов.

Более теплую ночь, чем сутками ранее, обещают метеорологи в воскресенье, 23 декабря - -4 градуса, снег не прекратится. Днем столбик термометра поднимется до нуля. Будет идти то снег, то дождь.

Схожую погоду прогнозируют в понедельник, 24 декабря. Ночью при -3 градусах будет идти небольшой снег. Днем так же, как в воскресенье, будет идти дождь со снегом при нулевой температуре.