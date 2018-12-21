2018-12-21T07:04:18+03:00
Звезды

Воронежские театры поставят спектакли специально к девятому Платоновскому фестивалю

Премьеры покажут Камерный театр и Кольцовский
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В программе IX Платоновского фестиваля примут участие воронежские спектакли. Худрук форума искусств Михаил Бычков сообщил, что на предложение показать свои постановки откликнулись далеко не все местные театры. Участниками Платоновфеста станут Камерный и Кольцовский театры.

Власти обещали поддержать финансово местные постановки - обе труппы получат средства на спектакли.

- Камерный театр поставит "Кабалу святош" по Булгакову, который жил в одно время с Платоновым. В главной роли - Камиль Тукаев, - рассказал Михаил Бычков, который выступит режиссером этого спектакля. - А театр драмы заявил постановку по братьям Стругацким "Улитка на склоне" в постановке режиссера Никиты Рака.

Кроме того, в "воронежской программе" Платоновфеста будет еще один спектакль Камерного - "Афродита". Поставила его режиссер Елена Невежина по мотивам одноименного рассказа Платонова и фрагментам его писем к жене. Спектакль создали по заказу дирекции Платоновфеста, он войдет в "Платоновскую программу" форума. Премьера "Афродиты" состоялась 15 декабря.

Читайте На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеж на выходных придет оттепель
Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь
Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер