Воронежские театры поставят спектакли специально к девятому Платоновскому фестивалю

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-21T07:04:18+03:00

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В программе IX Платоновского фестиваля примут участие воронежские спектакли. Худрук форума искусств Михаил Бычков сообщил, что на предложение показать свои постановки откликнулись далеко не все местные театры. Участниками Платоновфеста станут Камерный и Кольцовский театры.

Власти обещали поддержать финансово местные постановки - обе труппы получат средства на спектакли.

- Камерный театр поставит "Кабалу святош" по Булгакову, который жил в одно время с Платоновым. В главной роли - Камиль Тукаев, - рассказал Михаил Бычков, который выступит режиссером этого спектакля. - А театр драмы заявил постановку по братьям Стругацким "Улитка на склоне" в постановке режиссера Никиты Рака.

Кроме того, в "воронежской программе" Платоновфеста будет еще один спектакль Камерного - "Афродита". Поставила его режиссер Елена Невежина по мотивам одноименного рассказа Платонова и фрагментам его писем к жене. Спектакль создали по заказу дирекции Платоновфеста, он войдет в "Платоновскую программу" форума. Премьера "Афродиты" состоялась 15 декабря.

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