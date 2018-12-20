Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь

20 Дек. 20:35 2018-12-20T21:17:02+03:00

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С 10-летним Степаном Гонтаренко наши читатели познакомились во время Чемпионата мира по футболу в России. Этот воронежский мальчик, страдающий детским церебральным параличом, принял участие в матче Уругвай – Португалия. Степа вышел на поле стадиона Фишт вместе с популярнейшим футболистом Пепе. Тогда семье Гонтаренко помог благотворительный фонд Дмитрия Маликова. Но сейчас ребенку нужна наша с вами помощь.

- Так получилось, что сын родился на свет с многочисленными родовыми травмами. Роды были тяжелыми. Врачи говорили, что Степка будет отставать в физическом развитии. Уже к году нам дали инвалидность, и был поставлен диагноз - ДЦП, гиперкинетическая форма, атактический синдром. Несмотря на свой диагноз, Степан растет очень активным и любознательным ребенком. С раннего детства у него большая тяга к жизни. Степка очень веселый и обаятельный ребенок, - рассказывает мама Виктория Гонтаренко.

Степа в этом году пошел в 3 класс коррекционной школы. Он учится по общеобразовательной программе. Из школьной программы мальчику труднее всего дается письмо. Ему очень трудно писать, так как у него гиперкинезы. Степа самостоятельно не кушает и не пьет из чашки. Но он приспосабливается и учится.

Маленькими шажками юный воронежец идет к большой мечте. Степа хочет заниматься спортом: он научился кататься на лыжах, и уже принес первую медаль и грамоту - занял первое место в паралимпиаде. Почти год мальчик посещает секцию самбо, занимается с обычными детьми, выступает на соревнованиях.

- Степе очень тяжело и трудно заниматься на занятиях ЛФК, но он терпит и знает поставленную задачу. Чем больше будут накачены мышцы, тем больше улучшится координация движений. С 2016 года мы бываем на выездном курсе от центра «Родник». Новые процедуры дали Степану значительные улучшения: окреп мышечный тонус, улучшилась осанка и походка. Устойчивей стала координация движений. Теперь нам нужно постоянно проводить этот комплекс процедур, - объясняет Виктория.

Степан еще очень болезненный ребенок: частый ларингит сбивает его с курсов, но и тут семья Гонтаренко борется, встает и вместе идет дальше.

- В нашей семье работает один папа, изо всех сил старается обеспечить семью, но денег на реабилитацию своими силами не собрать. Поэтому просим всех неравнодушных людей помочь нам поехать в 2019 году на выездную реабилитацию от центра «Родник», которая будет проходить в Краснодарском крае, - обращается к воронежцам мама мальчика.

На 13 дней реабилитации нужно 125 тысяч рублей. Часть средств уже удалось собрать. Давайте поможем 10-летнему Степе вместе! 2202200663767315 - это номер карты Сбербанка Виктории Гонтаренко. Счет привязан к номеру телефона - 8(908)140-02-20. Не оставайтесь равнодушными, помогите юному воронежцу осуществить его заветные мечты!