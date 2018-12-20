2018-12-20T20:02:28+03:00
Общество

Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта

По словам жильцов, здание по-прежнему пребывает в аварийном состоянии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские следователи начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о некачественном капитальном ремонте дома №6а по улице Комиссаржевской. Эта постройка 1939 года, в которой проживают ветераны и семьи с детьми, недавно пережила ремонт стоимостью 56 миллионов рублей. По документам, здесь перекрыли крышу, заменили систему отопления, энергоснабжения, отремонтировали стены.

Однако после этого дом остался в аварийном состоянии, утверждают жильцы. Крыша по-прежнему протекает, стены дали трещины, с потолка подъезда падают кирпичи. Люди боятся выходить из своих квартир.

- В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

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