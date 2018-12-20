На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты

20 Дек. 19:28 2018-12-20T19:38:20+03:00

Зато бесплатное шоу на открытии форума собираются показывать два дня

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20 декабря худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков огласил программу театрального и музыкального направлений девятого форума искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года.

В столицу Черноземья приедут 564 артиста из 12 стран (Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Новой Зеландии, России, США, Финляндии, Франции, Южной Кореи), пройдет 12 концертов и 31 показ спектаклей 6 российских и 10 зарубежных театров. Михаил Бычков обещал для зрителей настоящие открытия и мировые премьеры.

Известно, чего не будет на фестивале. Скорее всего, не случится традиционного уличного парада.

- Почему? В планах города реконструкция проспекта Революции. Не стоит расстраиваться: на уличном шоу «Космос» на Адмиралтейской площади, думаю, за два дня его демонстрации побывает как раз то количество людей, которое могло собраться на парад уличных театров, - отметил худрук Платоновфеств Михаил Бычков.

«Комсомолка» поинтересовалась политикой цен на билеты нового сезона.

- У дирекции и учредителей фестиваля общая установка: оставить цены на уровне прошлого года, не поднимать их, - ответил Михаил Владимирович и повторил: - не планируем делать билеты дороже, чем на прошлом фестивале.

Продажа билетов стартует 8 февраля. Подробную программу мы опубликуем на нашем сайте в ближайшее время.