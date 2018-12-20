В Воронежском зоопарке появились три новосела

20 Дек. 18:45 2018-12-20T18:45:16+03:00

Под Новый год из серной столицы в наш город переехали альпака, камерунская овца и бурская коза

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Администрация Воронежского зоопарка сообщает о пополнении. Накануне Нового года в учреждение из личного хозяйства Ленинградской области привезли двухгодовалого самца альпака, годовалую камерунскую овцу и бурскую козу.

- Данное частное хозяйство уже давно занимается разведением редких домашних животных, - рассказали в зоопарке. - Окрас у животного светлый, характер оказался покладистым, специалисты зоопарка отметили, что он любознательный и вполне ручной. Камерунская овца – это декоративная карликовая порода, окрас её черного цвета, кличка Дудочка, животное дружелюбное и доброе, берет корм с рук. Бурскую козу по кличке Лёля привезли в зоопарк для создания пары уже находящемуся в нём бурскому козлу, которому уже 6 месяцев.

Всех животных предварительно обследовали ветврачи зоопарка. Новоселы здоровы, адаптировались после переезда и начали активно питаться. Посетители зоопарка смогут увидеть новых питомцев уже в новогодние каникулы.