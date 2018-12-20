2018-12-20T18:23:33+03:00
Общество

Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя

Парламентарии заподозрили в истории факт жестокого обращения с животными
Елена ФЕДЯШЕВА
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Депутаты Госдумы намерены направить в прокуратуру запрос по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью северного оленя, вызвавшей большой общественный резонанс. Напомним, трагическую историю уже второй день обсуждают воронежцы. Днем 19 декабря горожане заметили в промзоне на Ленинском проспекте привязанного северного оленя. Животное выглядело изможденным и вызвало тревогу горожан. Фото животного выложили в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Журналисты нашли владельца животного, который заверил воронежцев, что с животным все в порядке. Однако ближе к вечеру в интернете появилась другая фотография и сообщение о гибели животного.

Комментируя это событие, хозяин оленя обвинил в гибели животного сердобольных горожан, которые, якобы, закормили его непривычными для пищеварения копытного продуктами.

Кстати, 19 декабря Госдума приняла закон, запрещающий умерщвлять животных и устраивать с их участием бои. Также под запрет попали контактные зоопарки в торговых центрах и содержание животных в учреждениях общепита.

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