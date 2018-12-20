2018-12-20T17:38:29+03:00
Общество

В Воронежской области подорожает проезд в электричках

За первые 10 километров пути придется платить на 50 копеек больше
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вот так "новогодний подарок"Вот так "новогодний подарок"Фото: из архива «КП»
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С нового года пассажирам воронежских электричек придется платить за проезд больше. Новый тариф вступит в силу 30 декабря,через 10 дней после опубликования соответствующего документа, опубликованного на портале областного правительства. Согласно нему, теперь за первые десять километров поездки придется платить 21,5 вместо 21 рубля. После десятого каждый последующий километр будет стоить 2 рубля 15 копеек.

С 2017 года стоимость презда в электричках выросла почти на рубль.

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