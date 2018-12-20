Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно

20 Дек. 17:05 2018-12-20T17:05:17+03:00

Время работы платных парковок сократят на час. Фото: из архива «КП»

Депутаты Облдумы предложили расширить список льготников и увеличить время стоянки без оплаты

Изменить размер текста: A A

Депутаты Воронежской облдумы расширили список льготников, имеющих право на бесплатную парковку на улицах Воронежа.

Сейчас такими правами обладают инвалиды всех трех групп, граждане их перевозящие, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и гетто.

Теперь же список предлагается дополнить многодетными семьями, ветеранами боевых действий и владельцами электромобилей.

Кроме того на час сократится время платной парковки – с 20.00 до 19.00. Время бесплатной стоянки у школ, детсадов и медучреждений продлят до часа.

Проект закона прошел первое чтение. Второе чтение назначено на 15 января 2019 года.