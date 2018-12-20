2018-12-20T16:30:12+03:00
Общество

Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области

Напомним, выплата составляет 453 тысячи рублей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С января 2007 года и до настоящего времени в Воронежской области было выдано 115 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. Но только 56 тысяч владельцев (49%) полностью смогли распорядиться всеми перечисленными им средствами.

Более того, к концу 2018 года примерно 40 тысяч сертификатов и вовсе остаются не тронутыми. Быть может, воронежцы ждут более подходящего момента, чтобы вложиться в жилье или хотят потратить все на будущее образование ребенка?

Другим же 75 тысячам семей-владельцев государственных сертификатов было перечислено 27 млрд. рублей. На что же чаще тратят деньги? Как и раньше жители Воронежской области вкладываются в квадратные метры – 93% материнских капиталов уходит на улучшение жилищных условий.

С 1 января 2018 года появилась еще одна возможность потратить «материнские» деньги. Малообеспеченные семьи могут получать ежемесячную выплату. В 2019 году она будет увеличена на 229 рублей до 8 657.

К слову, в текущем году с заявлением о перечислении ежемесячной выплаты обратилось только 417 жителей Воронежской области. Им перевели 22,8 млн. рублей.

Остается добавить, что сам размер материнского капитала в 2019 году не изменится, и по-прежнему будет составлять 453 тысячи рублей.

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