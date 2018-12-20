2018-12-20T16:26:49+03:00
Общество

Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами

Сотрудники больниц и поликлиник города и области прошли обучающий тренинг
Елена ФЕДЯШЕВА
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Поликлиника начинается с регистратурыПоликлиника начинается с регистратурыФото: из архива «КП»
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В начале декабря медицинских регистраторов поликлиник №10, 18, больницу №16 и районных больниц Новоусманского, Павловского и Бобровского районов в рамках проект «Бережливая поликлиника» направили на обучающий тренинг с целью приобретения навыков бесконфликтного общения и повышения качество обслуживания.

- Специалисты объяснили персоналу поликлиник и больниц современные принципы работы с пациентами в сложных ситуациях, провели лекции и интерактивные занятия, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.

Это поможет медрегистраторам повысить свою стрессоустойчивость и создать более комфортные условия пребывания пациентов в медучреждении: сократить время ожидания в очереди в регистратуре и улаживать спорные и конфликтные ситуации, а также создать доброжелательную атмосферу в медучреждении.

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