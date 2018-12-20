2018-12-20T16:30:44+03:00
Происшествия

Лискинского маньяка поймали в Ростовской области

На допросе насильник, надругавшийся над женщиной в Воронежской области, признал свою вину
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи решают вопрос о заключении насильника под стражу.Следователи решают вопрос о заключении насильника под стражу.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники воронежской полиции в ходе совместной операции с ростовскими и красноярскими коллегами задержали по подозрению в изнасиловании 46-летнего уроженца села Нижний Икорец Лискинского района. 19 декабря его поймали в Ростовской области.

Напомним, 10 декабря около пяти часов утра в Лисках на улице Первомайской под мостом через реку Тормосовка незнакомец напал на женщину. Угрожая ножом, он избил, изнасиловал ее и надругался иным способом.

- Подозреваемого в изнасиловании мужчину доставили к сотруднику следственного комитета. На допросе он признал свою вину. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование). Решают вопрос о заключении задержанного под стражу, - рассказали в региональном СУ СК.

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