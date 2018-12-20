В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину

20 Дек. 15:55 2018-12-20T15:55:15+03:00

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Утром 19 декабря сотрудник госавтоинспекции Олег Самойлов ехал на работу и заметил на улице Ленинградской девушку, которая в растерянности стояла перед автомобилем ВАЗ-21140, с включенной аварийной сигнализацией.

- Девушка пояснила, что уже около 40 минут не может запустить двигатель своего автомобиля и сильно замерзла, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Она приехала по делам в Воронеж из области, но ее автомобиль неожиданно сломался, а попросить о помощи ей некого.

Полицейский пригласил девушку погреться в свою машину, а затем с помощью другого водителя откатил машину на обочину. Потом инспектор нашел и устранил неисправность. Автомобилистка поблагодарила отзывчивого полицейского и отправилась дальше по своим делам.