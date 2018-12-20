В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату

20 Дек. 15:43 2018-12-20T16:25:56+03:00

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В 2018 году величина прожиточного минимума в Воронежской области для определения социальных доплат к пенсии была равна 8 620 рублям. К сожалению, некоторые пенсионеры не дотягивали даже до этого уровня. Поэтому и получали соответствующую федеральную социальную доплату.

В этом году таких людей было более 105 тысяч. А средний размер доплаты был равен 1749 рублям. А что же будет в 2019 году?

Еще 29 октября в Воронежской области был установлен новый ориентир – на 130 рублей больше предыдущего. То есть теперь нормальной официально считается пенсия в 8 750 рублей – что соответсвует установленному правительством региона прожиточному минимуму. В целом же доплату в следующем году, скорее всего, будут получать до 90 тысяч человек.

Если в 2018 году расходы на федеральную социальную доплату составили 2,3 млрд. рублей, то в 2019 году – 1,9 миллиарда.