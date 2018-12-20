Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми

20 Дек. 15:35 2018-12-20T15:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Хозяин оленя, который стал звездой воронежских новостей, объяснил, от чего погиб его необычный питомец. Молодой предприниматель Роман Левченко винит в смерти животного "непросвещенных" горожан. По словам воронежца, у оленя началось брожение в желудке от той пищи, которую по незнанию успевали подсунуть сердобольные прохожие. Смертельно опасную реакцию брожения могли вызвать печеньки или другие сладости. Желудок, раздувшийся от газов, начал давить в том числе на легкие, угнетая дыхание. Эту версию хозяину животного якобы изложил специалист.

- Ветеринар опоздал всего на десять минут, - говорит Роман.

Сейчас ветеринары проводят вскрытие, и эта версия о гибели "гостя с севера" может подтвердиться или не подвердиться. Молодой человек сетует, что инфантильные воронежцы совсем ничего не знают об оленях и ленятся спрашивать, а ведь именно это довело до беды:

- Кто знает, что оленя нельзя гладить, потому что его шерсть растет так, что ему больно? Кто знает, что оленя нельзя трогать за рога, потому что он начинает от этого нервничать? А самое главное, кто же мог знать,что оленя можно кормить только ягелем и определенными овощами по расписанию и определенными дозами. К сожалению никто.

Но разве кто-то обязан все это знать? Заботиться о благополучии питомца и о том, что попадает к нему в рот, должен все-таки хозяин. Кажется, с этим сложно поспорить. Между тем, Роман Левченко не отрицает, что чудо-зверь, растипивший сердца воронежцев, оставался один на привязи во дворе воронежского офиса:

- Я прицепил его в той зоне по ряду причин. Мало звуков и машин, которые могли бы его напугать, возможность безпрепятсвенно двигаться. А самое главное, мало людей, которые по незнанию могут навредить ему. Да, я не мог находится рядом с ним на протяжении всего времени, и пока эта история не получила огласку, все было хорошо. Олень днем лежал и отдыхал.

По вечерам, как утверждает воронежец, он увозил живую достопримечательность Левобережного района в село Репное и отпускал на своем участке.

- Когда появился резонанс, "неравнодушные" граждане, даже не пытаясь поинтересоваться, кормили его чем не попадя. От переизбытка пищи его желудок встал, в нем началось брожение, и буквально за два часа он вздулся.

Оленя, который, будучи на привязи, казался горожанам ослабленным и грустным, очень жалко. Жалко и Романа, если он и вправду успел привязяться к большому послушному зверю. Тем не менее, не совсем ясно, на что рассчитывал владелец животного: на то, что люди будут равнодушно проходить мимо диковинки с русского севера, символа приближающегося праздника?

- Конечно, никто из людей не виноват. "Они же не знали", - подытожил Роман. - Но никто не подумал, никто не почитал. Все решили, что знают, как лучше. И мое животное, с которым я успел заиметь теплые отношения умерло. И те же самые люди пишут мне о том, что еще и меня вслед за оленем отправят.