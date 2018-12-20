2018-12-20T15:19:38+03:00
Общество

В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля

Фиксированное повышение произойдет уже в январе
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пока пенсионеры не начали массово переезжать из городов в деревни, предупреждаем – чтобы рассчитывать на прибавку, нужно соответствовать определенным требованиямПока пенсионеры не начали массово переезжать из городов в деревни, предупреждаем – чтобы рассчитывать на прибавку, нужно соответствовать определенным требованиямФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Приятный сюрприз для жителей Воронежской области: в 2019 году пенсионеры-селяне получат дополнительную прибавку к пенсии. При этом речь идет о достаточно серьезном увеличении – в Воронежской области это 1333 рубля.

- Раньше эта доплата уже существовала, но временно была отменена. Теперь же с 1 января она снова будет осуществляться, - уточнил Александр Меркулов, управляющий региональным Отделением ПФР.

Пока пенсионеры не начали массово переезжать из городов в деревни, предупреждаем – чтобы рассчитывать на прибавку, нужно соответствовать определенным требованиям. Так, человек должен отработать не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сейчас быть «на отдыхе» и при этом продолжать жить в селе.

А здесь мы рассказываем, какие еще прибавки ждут наших пенсионеров

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