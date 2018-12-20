В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля

20 Дек. 15:18 2018-12-20T15:19:38+03:00

Пока пенсионеры не начали массово переезжать из городов в деревни, предупреждаем – чтобы рассчитывать на прибавку, нужно соответствовать определенным требованиям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Приятный сюрприз для жителей Воронежской области: в 2019 году пенсионеры-селяне получат дополнительную прибавку к пенсии. При этом речь идет о достаточно серьезном увеличении – в Воронежской области это 1333 рубля.

- Раньше эта доплата уже существовала, но временно была отменена. Теперь же с 1 января она снова будет осуществляться, - уточнил Александр Меркулов, управляющий региональным Отделением ПФР.

Пока пенсионеры не начали массово переезжать из городов в деревни, предупреждаем – чтобы рассчитывать на прибавку, нужно соответствовать определенным требованиям. Так, человек должен отработать не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сейчас быть «на отдыхе» и при этом продолжать жить в селе.

А здесь мы рассказываем, какие еще прибавки ждут наших пенсионеров