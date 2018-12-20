2018-12-20T15:17:26+03:00
Общество

В центре Воронежа нелегально продают елки

Символ Нового года реализуют без разрешения и документов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Центрального районафото управы Центрального района
Изменить размер текста:

«Комсомолка» писала, что в этом году по городу будут официально работать 134 елочных базара. Именно столько мест продажи согласовали чиновники мэрии. Но на деле в городе оказалось гораздо больше торговых точек с хвойными деревьями. Часть базаров работают нелегально. Без разрешений и необходимых документов. В эти дни в городе проходят рейды чиновников и полиции по выявлению незаконных елочных базаров.

Так, например, на территории Центрального района действуют девять елочных базаров, шесть из которых размещены в соответствии со схемой и три точки в соответствии с договорами аренды земельных участков, находящихся в собственности

Однако во время одного из рейдов проверяющие нашли три незаконные торговые точки на улицах Тимирязева и Шишкова.

- В таких случаях составляется протокол о правонарушениях, а продукция изымается, - рассказали в управе Центрального района. - Работа по ликвидации несанкционированных базаров на территории Центрального района будет продолжена в усиленном режиме. Ежедневно, включая выходные дни, будут проводиться рейды, вплоть до 31 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь
Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер