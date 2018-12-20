В центре Воронежа нелегально продают елки

20 Дек. 15:17 2018-12-20T15:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» писала, что в этом году по городу будут официально работать 134 елочных базара. Именно столько мест продажи согласовали чиновники мэрии. Но на деле в городе оказалось гораздо больше торговых точек с хвойными деревьями. Часть базаров работают нелегально. Без разрешений и необходимых документов. В эти дни в городе проходят рейды чиновников и полиции по выявлению незаконных елочных базаров.

Так, например, на территории Центрального района действуют девять елочных базаров, шесть из которых размещены в соответствии со схемой и три точки в соответствии с договорами аренды земельных участков, находящихся в собственности

Однако во время одного из рейдов проверяющие нашли три незаконные торговые точки на улицах Тимирязева и Шишкова.

- В таких случаях составляется протокол о правонарушениях, а продукция изымается, - рассказали в управе Центрального района. - Работа по ликвидации несанкционированных базаров на территории Центрального района будет продолжена в усиленном режиме. Ежедневно, включая выходные дни, будут проводиться рейды, вплоть до 31 декабря.