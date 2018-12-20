2018-12-20T17:13:06+03:00
Общество

Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами

Праздничная программа закончится в восемь часов вечера
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Новогодняя красавица.Новогодняя красавица.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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С завтрашнего дня в районах города начнут открывать новогодние елки. Даты и время праздничных мероприятий можно посмотреть в нашем материале. Самую же главную красавицу на площади Ленина зажгут вечером 31 декабря. Здесь развлекательная программа начнется с четырех часов дня - на экране будут транслировать поздравления первых лиц региона и известных россиян, каких - в мэрии пока что не уточняют. В пять часов начнется сказочное представление, по итогам которого огнями засияет новогодняя елка. В течение еще двух часов на площади пройдет концерт, и в завершении, как рассказал в студии радио "КП-Воронеж" (97,7 FM) руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов, воронежцев ожидает изюминка. Что конкретно - держится в секрете. Но известно, что администрация согласовывает эту часть программы с МЧС. Так что речь вполне может идти о пиротехническом шоу.

Также мы уточнили у Андрея Васильевича: планируются ли какие-то мероприятия на главной площади города непосредственно в полночь, под бой курантов?

- Мы знакомимся с опытом коллег. Знаем, что некоторые соседи устраивают ночные программы. Но в разных регионах по-разному относятся не только к насыщенности содержания мероприятий, но и к безопасности. Именно по этим соображениям, в Воронеже заканчивается празднование рано. Конечно, мы планируем превнести что-то новенькое, а частности, программу после полуночи. Уже в этом году рассматривали часовой вариант с диджеем, музыкальной программой. Прорабатывали вопрос этот с определенными партнерами, сам контент, финансовую составляющую. Но это так и осталось на этапе проработки. В следующем году плотно вернемся к этой теме, - пояснил Андрей Харитонов.

Подробную беседу с Андреем Харитоновым о праздновании Нового года в Воронеже слушайте на радио "КП-Воронеж" на частоте 97,7 FM и на нашем сайте в разделе радио в пятницу, 21 декабря, в 13:05.

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