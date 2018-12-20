2018-12-20T14:57:54+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию

Проще всего тем, кто получает деньги на банковскую карту
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Все выплаты должны прийти без задержекВсе выплаты должны прийти без задержекФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Учитывая, что впереди новогодние праздники, наверняка многих воронежских пенсионеров интересует вопрос: когда же они получат свои законные выплаты? Ведь праздники-праздниками, а деньги должны приходить вовремя.

Александр Меркулов, управляющий региональным Отделением ПФР, рассказал, что доставка пенсий за январь уже согласовано с региональным Управлением почтовой связи.

Так, 4 января пенсию смогут получить все соответственно за 4 и 6 января. На следующий день – за 5 и 7 января. Начиная же с 8 января, все будет работать так, как и должно – ваш обычный график никак не изменится.

Все еще проще, если деньги вы получаете на банковскую карту. Кредитные учреждения перечислят те деньги, что обычно выдаются с 1 по 10 число месяца, заранее. То есть пенсию вы получите, скорее всего с 27 по 29 декабря.

Кстати, у нас можно прочесть и о грядущем повышении пенсий!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь
Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер