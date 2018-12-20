Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию

20 Дек. 14:57 2018-12-20T14:57:54+03:00

Проще всего тем, кто получает деньги на банковскую карту

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Учитывая, что впереди новогодние праздники, наверняка многих воронежских пенсионеров интересует вопрос: когда же они получат свои законные выплаты? Ведь праздники-праздниками, а деньги должны приходить вовремя.

Александр Меркулов, управляющий региональным Отделением ПФР, рассказал, что доставка пенсий за январь уже согласовано с региональным Управлением почтовой связи.

Так, 4 января пенсию смогут получить все соответственно за 4 и 6 января. На следующий день – за 5 и 7 января. Начиная же с 8 января, все будет работать так, как и должно – ваш обычный график никак не изменится.

Все еще проще, если деньги вы получаете на банковскую карту. Кредитные учреждения перечислят те деньги, что обычно выдаются с 1 по 10 число месяца, заранее. То есть пенсию вы получите, скорее всего с 27 по 29 декабря.

Кстати, у нас можно прочесть и о грядущем повышении пенсий!