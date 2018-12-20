В Воронеже открылась лыжероллерная трасса

20 Дек. 14:40 2018-12-20T16:44:42+03:00

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На базе спортивной школы олимпийского резерва №12 (улица Херсонская, 25/1) открылась лыжероллерная трасса. В день открытия, 19 декабря, здесь прошли первые соревнования – забег свободным стилем среди более чем 80 юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет.

И это только начало. У управы Ленинского района огромные планы по созданию в этом районе спортивно-оздоровительного комплекса, не уступающего популярному «Олимпику».

- В последующем проект реконструкции предусматривает строительство следующих объектов: футбольного поля и площадки для мини-футбола, баскетбольной, волейбольной и гимнастической площадок, основного здания школы, - рассказали в управе района.

Заниматься спортом на базе смогут как будущие спортсмены-профессионалы, так и жители района, и воспитанники расположенного неподалеку детского дома. Причем в любое время суток – трасса освещается до позднего вечера.