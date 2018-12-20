2018-12-20T16:44:42+03:00
Общество

В Воронеже открылась лыжероллерная трасса

На новом объекте прошли первые соревнования
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

На базе спортивной школы олимпийского резерва №12 (улица Херсонская, 25/1) открылась лыжероллерная трасса. В день открытия, 19 декабря, здесь прошли первые соревнования – забег свободным стилем среди более чем 80 юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет.

И это только начало. У управы Ленинского района огромные планы по созданию в этом районе спортивно-оздоровительного комплекса, не уступающего популярному «Олимпику».

- В последующем проект реконструкции предусматривает строительство следующих объектов: футбольного поля и площадки для мини-футбола, баскетбольной, волейбольной и гимнастической площадок, основного здания школы, - рассказали в управе района.

Заниматься спортом на базе смогут как будущие спортсмены-профессионалы, так и жители района, и воспитанники расположенного неподалеку детского дома. Причем в любое время суток – трасса освещается до позднего вечера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь
Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер