В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей

20 Дек. 14:36 2018-12-20T16:50:09+03:00

В первый же день нового года неработающих пенсионеров ждет индексация – на 7,05% Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Больше 757 тысяч жителей Воронежской области сегодня получают пенсии. По итогам года средний размер выплат неработающим пенсионерам составил 12 594 рубля. Об этом 20 декабря сообщил Александр Меркулов, управляющий региональным Отделением ПФР.

- Ежемесячная потребность на выплату пенсий и других социальных выплат составляет 10,9 млрд. рублей, - прокомментировал Александр Федорович.

В 2019 году эти расходы должны увеличиться, впрочем, как и средний размер пенсии по региону. Так, этот «общий уровень» должен вырасти для неработающих пенсионеров на 835 рублей. То есть, после всех индексаций «средняя» пенсия воронежца будет равна 13 429 рублям.

Но зачем вам общее число? Ведь интереснее, какую прибавку получите именно вы? Возьмите калькулятор и считайте: в первый же день нового года неработающих пенсионеров ждет индексация – на 7,05%.

Следующее повышение произойдет уже 1 апреля. Оно затронет только государственные и социальные пенсии. Тогда на 2,4% увеличат выплаты и тем, кто ушел на заслуженный отдых, и тем, кто работает.

А уже 1 августа будет проведена традиционная корректировка страховых пенсий опять же тем, кто упорно трудился в этом году.