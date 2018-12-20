2018-12-20T14:30:53+03:00
Общество

Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта

Подрядчики выполняли проектную документацию и строительный контроль
Юлия ТЕРНОВА
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Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона "О защите конкуренции" в деятельности Фонда капремонта Воронежской области. Основанием для возбуждения дела - заключение договоров по строительному контролю без соблюдения необходимых требований. В частности, договор о строительном контроле и проектной документации для капремонта с "ГорДЕЗ ЖКХ" и другими подрядчиками заключилим без проведения торгов.

В УФАС обратили внимание на то, что список домов, для капремонта которых готовили проектно-сметную документацию, расширился. И выплнять эти работы взялись старые подрядчики, у новых же просто не было шанса:

- При внесении изменений в ранее заключенные в 2015 году договоры путем заключения дополнительных соглашений на новые объекты, капитальный ремонт которых стал производиться в 2017-2018 годах, по сути, заключены новые договоры, которые вступили в противоречие с внесенными изменениями в жилищное законодательство, предусматривающими обязательность проведения конкурсных конкурентных процедур для отбора подрядных организаций, - разъясняют в пресс-службе УФАС.

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