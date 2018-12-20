Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер

20 Дек. 14:11 2018-12-20T14:11:04+03:00

Обвиняемый несколько раз ударил свою жертву ножом. Фото: из архива «КП»

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31-летний белгородец сядет на скамью подсудимых по обвинению в убийстве 36-летнего жителя Хохла Воронежской области. Следствие установило, что в конце сентября 2018 года обвиняемый был в гостях у своего приятеля в частном доме райцентра Хохол. Выпивали спиртное. Потом между мужчинами возникла ссора, в ходке которой гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею и грудь. После этого обвиняемый вынес тело во двор, где завалил вещами и прикрыл листом шифера.

Кроме того, злоумышленника обвиняют по статье «Кража». Следователям удалось собрать доказательства его причастности к кражам у жителей села Семидесятое Хохольского района.

- На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за имущественные преступления, признал вину в полном объеме, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы следствия передали в суд для принятия решения о наказании.