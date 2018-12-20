2018-12-20T13:42:04+03:00
Происшествия

В Воронеже на остановке умер пенсионер

Тело обнаружили прохожие ранним утром 20 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо на улице.Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо на улице.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Рано утром 20 декабря в Левобережном районе на остановке «улица Волгоградская» прохожие обнаружили лежащего на снегу пожилого мужчину, который не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских. Врачи подтвердили смерть пенсионера.

При покойном нашли документы, что позволило стразу определить его имя и возраст - 71 год. Правоохранители осмотрели тело и не обнаружили на нем видимых признаков насильственной смерти. Возможно, мужчина умер в результате проблем со здоровьем.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь
Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер