В Воронеже на остановке умер пенсионер
Тело обнаружили прохожие ранним утром 20 декабря
Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо на улице.Фото: из архива «КП»
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Рано утром 20 декабря в Левобережном районе на остановке «улица Волгоградская» прохожие обнаружили лежащего на снегу пожилого мужчину, который не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских. Врачи подтвердили смерть пенсионера.
При покойном нашли документы, что позволило стразу определить его имя и возраст - 71 год. Правоохранители осмотрели тело и не обнаружили на нем видимых признаков насильственной смерти. Возможно, мужчина умер в результате проблем со здоровьем.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.