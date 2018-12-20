В Воронеже на остановке умер пенсионер

20 Дек. 13:40 2018-12-20T13:42:04+03:00

Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо на улице. Фото: из архива «КП»

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Рано утром 20 декабря в Левобережном районе на остановке «улица Волгоградская» прохожие обнаружили лежащего на снегу пожилого мужчину, который не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских. Врачи подтвердили смерть пенсионера.

При покойном нашли документы, что позволило стразу определить его имя и возраст - 71 год. Правоохранители осмотрели тело и не обнаружили на нем видимых признаков насильственной смерти. Возможно, мужчина умер в результате проблем со здоровьем.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.