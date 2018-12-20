Центральный суд Воронежа отказал Антону Шевелеву в досрочном освобождении

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-20T12:31:09+03:00

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Бывший главный архитектор Воронежа через своего адвоката попросил о досрочном освобождении. Просьбу защитник экс-чиновника аргументировал просьбу тем, что его подзащитный "раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный ущерб, в период отбывания наказания зарекомендовал себя положительно". К тому же, у Антона Шевелева есть семья. Центральный суд Воронежа отклонил эту просьбу.

Напомним, что три года лишения свободы 41-летний чиновник получил в августе этого года. Его судили по части 6 статьи 290 УК РФ - за получение взяти в особо крупном размере. По версии следствия, он хотел получить 3,5 миллиона рублей в обмен на утверждение эскизных проектов, сопровождение в подготовке документации и, собственно, получение разрешения на строительство. Взятка была разбита на несколько частей: Антон Шевелев, как сообщает пресс-служба прокуратуры, успел получить 990 тысяч, оставшуюся часть суммы ему должны были передать позже.