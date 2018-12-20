2018-12-20T12:31:09+03:00
Происшествия

Центральный суд Воронежа отказал Антону Шевелеву в досрочном освобождении

Экс-чиновник просил об этом через своего адвоката
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший главный архитектор Воронежа через своего адвоката попросил о досрочном освобождении. Просьбу защитник экс-чиновника аргументировал просьбу тем, что его подзащитный "раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный ущерб, в период отбывания наказания зарекомендовал себя положительно". К тому же, у Антона Шевелева есть семья. Центральный суд Воронежа отклонил эту просьбу.

Напомним, что три года лишения свободы 41-летний чиновник получил в августе этого года. Его судили по части 6 статьи 290 УК РФ - за получение взяти в особо крупном размере. По версии следствия, он хотел получить 3,5 миллиона рублей в обмен на утверждение эскизных проектов, сопровождение в подготовке документации и, собственно, получение разрешения на строительство. Взятка была разбита на несколько частей: Антон Шевелев, как сообщает пресс-служба прокуратуры, успел получить 990 тысяч, оставшуюся часть суммы ему должны были передать позже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятилетнему Степе из Воронежа, страдающему ДЦП, нужна срочная помощь
Следователи проверят состояние воронежской многоэтажки после капремонта
На IX Платоновском фестивале в Воронеже не будет уличного парада и поднятия цен на билеты
Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки
В Воронежском зоопарке появились три новосела
Депутаты Госдумы попросят прокуратуру изучить обстоятельства гибели в Воронеже северного оленя
В Воронежской области подорожает проезд в электричках
Воронежцы получат больше возможностей парковаться бесплатно
Материнский капитал еще не использовали 40 тысяч семей из Воронежской области
Воронежских медрегистраторов научили вежливо и терпеливо общаться с пациентами
Лискинского маньяка поймали в Ростовской области
В Воронеже полицейский помог автомобилистке отремонтировать машину
В 2019 году около 90 тысяч воронежских пенсионеров будут получать федеральную социальную доплату
Владелец умершего в Воронеже оленя сообщил, что тот погиб от неумеренного кормления людьми
В Воронежской области пенсионеры-селяне получат в 2019 году особую прибавку в 1333 рубля
В центре Воронежа нелегально продают елки
Новый год в Воронеже 2019: под бой курантов на площади Ленина горожане будут развлекать себя сами
Воронежцам рассказали, когда будут выплачивать новогоднюю пенсию
В Воронеже открылась лыжероллерная трасса
В 2019 году пенсии в Воронежской области вырастут на 835 рублей
Воронежская УФАС усмотрела нарушение конкуренции в выборе без торгов подрядчиков Фондом капремонта
Белгородец убил жителя Воронежской области и спрятал тело под шифер
В Воронеже на остановке умер пенсионер