Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-20T10:49:15+03:00

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Воронежского водителя "ПАЗика" оштрафовали за то, что он предоставил преимущество автомобилю на перекрестке, хотя должен был - по правилам дорожного движения. Нарушение зафиксировали и передали в ГИБДД бдительные воронежцы. Наглую выходку водителя обсуждали в соцсетях И пусть штраф оказался небольшим - тысяча рублей, справедливость все же восторжествовала.

Полицейские напоминают:

- Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.

Сделать это можно круглосуточно.