2018-12-20T10:35:24+03:00
Происшествия

На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб

Это произошло в Бобровском районе
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне, 19 декабря, на трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе "Мерседес Бенц Актрос" врезался в "КамАЗ". Это произошло на 630 километре трассы в 13.30. За рулем иномарки был 57-летний житель Твери, который двигался со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. По данным пресс-службы регионального управления полиции, водитель не выбрал безопасную дистанцию до "КамАЗа" и врезался в него.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Мерседес Бенц Актрос" от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - заключают в ГУ МВД по Воронежской области.

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