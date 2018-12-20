На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-20T10:35:24+03:00

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Накануне, 19 декабря, на трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе "Мерседес Бенц Актрос" врезался в "КамАЗ". Это произошло на 630 километре трассы в 13.30. За рулем иномарки был 57-летний житель Твери, который двигался со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. По данным пресс-службы регионального управления полиции, водитель не выбрал безопасную дистанцию до "КамАЗа" и врезался в него.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Мерседес Бенц Актрос" от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - заключают в ГУ МВД по Воронежской области.