Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-20T10:01:39+03:00

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Воронежские судебные приставы пытались заставить местного предпринимателя выплатить большой долг перед другим юридическим лицом. Сумма задолженности составила 74 миллиона рублей. У должника был "Мерседес Бенц", который приставы решили изъять. Однако сам неплательщик знал, что сотрудники УФССП так борются с нарушителями, и поэтому спрятал машину. Элитную иномарку объявили в розыск, отыскали и арестовали.

- За 11 месяцев текущего года судебными приставами Воронежской области наложены аресты на имущество должников в рамках 5 тысяч исполнительных производств. По состоянию на 01 декабря 2018 года от принудительной реализации арестованного имущества Управлением ФССП России по Воронежской области получено 90 миллионов рублей, перечисленных в счет погашения задолженностей, - подытожили в пресс-службе УФССП.