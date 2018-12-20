Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-20T14:36:33+03:00

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Олень, которого привязали во дворе одного из офисных зданий на Ленинском проспекте, скончался - об этом сообщают жители Воронежа. Животное, лежащее на снегу без чувств с закрытыми глазами, сфотографировали на том же месте, где оно уже провело немало времени. Фото попало в сообщество "Типичный Воронеж". Под постом масса гневных комментариев.

Принадлежит олень организаторам новогоднего квеста, которые в том числе использовали "рогатого друга" для детских фотографий. Необычный зверь стал хитом выпусков новостей, писала о нем накануне вечером и "Комсомолка". Журналисты и просто неравнодушные люди подмечали, что олень выглядит болезненным и грустным. Но его хозяин Роман Левченко уверял, что с его подопечным все в полном порядке, а те условия, в которых он содержится - для него привычные и даже оптимальные. Но с момента этих заверений до смерти несчастного животного оставалось очень немного времени...

К слову, документы у предпринимателей, гвоздем программы которых и был пришелец с севера, были в порядке: их проверяла полиция. Как бы там ни было, воронежцы массово требуют, чтобы виновный в смерти невинной животинки понес ответственность.