Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга

СЕГОДНЯ 08:02 2018-12-20T08:02:58+03:00

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В Воронежском ТЮЗе поставили самое популярное рождественское произведение планеты: каждый год в преддверие Рождества во всем мире показывают сказку Гофмана «Щелкунчик». Не остался в стороне и наш театр юного зрителя. Историю о заколдованном орехоколе дополнили цитатами из других не менее известных произведений и собственными задумками. Поставил спектакль в прошлом выпускник Воронежского института искусств, а ныне столичный режиссер Юрий Катаев (воронежские зрители успели полюбить его мюзикл «Остров сокровищ»).

Получился яркий интерактивный спектакль, в котором детвора попадает в город Конфетенбург, здоровается с Дроссельмейром, выходящим из зрительного зала, переживает за главных героев и с удовольствием «подсказывает» Мышиному королю, как пройти в кладовку с вкусностями, то бишь в подвал с кошкой.

«Щелкунчика» покажут до главного праздника года, а также на новогодних каникулах.