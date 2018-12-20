2018-12-20T07:04:12+03:00
Звезды

В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль

Концерты можно послушать бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 декабря в Воронеже начался Рождественский фестиваль. В Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей солисты и ансамбли отделения фортепиано сыграли «Рождественскую фантазию». Фестиваль продлится по 25 декабря. Воронежцев ждет цикл концертов, в которых примут участие творческие коллективы и солисты различных отделений колледжа: специального фортепиано, хорового дирижирования, оркестровых духовых и ударных инструментов и вокального искусства. В программе форума прозвучит популярная классическая и современная музыка, рождественские мелодии, известные и любимые во всем мире.

20 декабря студенты и преподаватели отделения хорового дирижирования представят музыкальную программу «Пока часы 12 бьют…». 21 декабря в колледже ждут гостей на вечере фортепианной музыки с участием солиста Никиты Лукинова. 24 и 25 декабря любителей духовой и ударной музыки и вокального искусства приглашают на «Новогоднюю мозаику» и концерт «В ожидании чуда…».

Вход на все концерты свободный.

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