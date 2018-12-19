В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»

19 Дек. 20:09 2018-12-19T20:09:46+03:00

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Жилец дома № 12а на улице Владимира Невского пожаловался на сильный шум в своей квартире снизу, с первого этажа, где находится магазин «Магнит».

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что стук тележек при перевозке товары, действительно, нарушает звуковые санитарные нормы. Обнаружили они и другие нарушения. Шахта грузового лифта магазина располагается под квартирой, в торговом зале требуется отремонтировать треснувшие плитку и стены. Кроме того, стояк канализации из верхних этажей дома проложен в месте, где хранятся товары магазина.

В итоге по материалам Роспотребнадзора Советский районный суд принял решение закрыть магазин на 30 суток.