Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом

19 Дек. 19:40 2018-12-19T19:40:26+03:00

Игроки "Рубина" ликуют - только что в ворота "Бурана" влетела единственная шайба. Фото: кадр с видео youtube.com

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Перед матчем объявили минуту молчания в память о шестилетнем болельщике «Рубина» Леше Коротаеву, умершему от тяжелой болезни. Светлая память…

Если в первом периоде «Бурану» удалось играть более-менее на равных с хозяевами ледовой площадки, то во втором преимущество «Рубина» стало уже безраздельным. До поры до времени спасал свой среди чужих, чужой среди своих Александр Хомутов (дело в том, что голкипер «ураганных» - воспитанник тюменского хоккея). Но и он был бессилен, когда в большинстве Денис Ячменев все же заковырял шайбу в ворота – 0:1. Сразу вслед за этим тюменцы забили и второй, но судья его отменил, посчитав, что решающее касание сделано коньком, причем преднамеренно.

В третьем периоде «Буран» несколько ожил, но все надежды убило удаление в самом конце матча. «Ураганные» пытались атаковать и в меньшинстве, но безуспешно.

У «Бурана» осталось 33 очка, наша команда занимает 22 место. Впереди домашний матч с ХК «Саров» 24 декабря. Будущие соперники пока идут на 27 месте с 25 очками. Игра начнется в 19.00.