2018-12-19T18:55:30+03:00
Общество

В Воронеже поменяли путь двух маршруток

Теперь до новой поликлиники в Шилово будут ездить только автобусы № 113
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии сообщили об изменениях в схеме движения двух маршруток, ездящих через микрорайон Шилово.

С 14 по 18 декабря к новой поликлинике, расположенной по адресу: улица Острогожская, 170/20 пустили сразу три маршрутк: к автобусам № 113 прибавились №№ 113кт и 113кш. Однако мониторинг их загруженности показал, что жители микрорайона в дополнительном общественном транспорте не нуждаются. Так во всяком случае утверждают в мэрии.

Как бы то ни было, с 19 декабря до новой поликлиники ездит только одна маршрутка - № 113.

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