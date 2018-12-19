В Воронеже поменяли путь двух маршруток

19 Дек. 18:55 2018-12-19T18:55:30+03:00

Теперь до новой поликлиники в Шилово будут ездить только автобусы № 113

Изменить размер текста: A A

В мэрии сообщили об изменениях в схеме движения двух маршруток, ездящих через микрорайон Шилово.

С 14 по 18 декабря к новой поликлинике, расположенной по адресу: улица Острогожская, 170/20 пустили сразу три маршрутк: к автобусам № 113 прибавились №№ 113кт и 113кш. Однако мониторинг их загруженности показал, что жители микрорайона в дополнительном общественном транспорте не нуждаются. Так во всяком случае утверждают в мэрии.

Как бы то ни было, с 19 декабря до новой поликлиники ездит только одна маршрутка - № 113.