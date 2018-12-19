Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок

19 Дек. 18:20 2018-12-19T18:27:53+03:00

Экс-заместитель председателя комиссии, защищающей права заключенных, признал то, что эти деньги были частью взятки

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Левобережный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Его обвиняли в покушении на мошенничество.

В суде установили, что общественник, который по роду своей деятельности должен был помогать заключенным, решил на одном из них «заработать». Он предложил сыну мужчины, отбывающего срок за убийство, организовать освобождение отца из-за его плохого состояния здоровья. За свои услуги он просил 600 тысяч рублей. Договорились, что деньги сын заключенного будет отдавать частями.

В июне 2018 года правозащитник получил первый «транш» - 50 тысяч рублей. 15 августа он должен был взять ту же сумму. И взял – только вот пожалел об этом. Сын зэка пришел не один, а в компании сотрудников правоохранительных органов. По сведениям некоторых источников, общественник решил спрятать концы в воду довольно оригинально – сунул 50 тысяч в рот и попытался съесть, но только обслюнявил. Покушать ему помешали работники спецслужб.

На предварительном следствии правозащитник признал свою вину. В итоге суд приговорил его к полутора годам условно с испытательным сроком два года, сообщили в региональном СУ СКР.

Кроме того, суд обязал мужчину вернуть те самые 50 тысяч рублей, которые, наверное, правозащитнику снятся в кошмарных гастрономических снах.