2018-12-19T17:34:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон

Наслаждаться просмотром старых кассет ему пришлось недолго
Юрий КОЗЛОВ
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В некоторых колониях еще можно найти видеомагнитофоны. Возможно, мужчине повезет.В некоторых колониях еще можно найти видеомагнитофоны. Возможно, мужчине повезет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Полицейские поймали серийного дачного вора. Преступник попался на краже из садового дома 67-летней жительницы Воронежа на улице Абрикосовой в селе Рыкань Новоусманского района.

Женщина, ставшая жертвой кражи, рассказала полицейским, что живет на даче только, когда тепло. А в холодное время года периодически приезжает проверить, все ли в порядке с домом. С 18 октября по 2 ноября пенсионерки на даче не было. А, приехав, она увидела, что кто-то лазил в окно. К тому же пропал видеомагнитофон, стоящий около трех тысяч рублей.

Полицейские выяснили у местных жителей, что в последнее время случилось еще девять краж. Почерк преступника был тот же – он залезал в окно. Отработав рецидивистов и другой неблагополучный народ, полицейские выяснили, кто может совершать набеги на дачи. Они задержали 48-летнего неработающего жителя села Рыкань, неоднократно судимого за аналогичные преступления. Он признался в десяти кражах.

Полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи. Не исключено, что мужчина может быть виновен и в других похожих преступлениях. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы.

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